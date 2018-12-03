Teknoloji Tabanlı Girişimlere İlgi Duyan Yatırımcılar Erciyes Teknopark'ta Buluştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49

Erciyes Teknopark-Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Technology Showcase/Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliğinde sahneye çıkan ve projelerini sunan girişimciler yatırım değerlendirme toplantısında buluştu.Erciyes Teknopark'ta düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç şunları söyledi: "Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak düzenlediğimiz "Technology Showcase/Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliğinde ülke çapından 30'a yakın yatırımcı 15 teknoloji tabanlı projeyi ilk kez görmek için Erciyes Teknopark'a gelmişlerdi. Bugün de erken aşama yatırım değerlendirme toplantısında Technology Showcase etkinliğinde sahneye çıkan dört girişim seçilerek geliştirilen teknolojinin değerlendirilmesi, olası risklerin ve fırsatların incelenmesi için bir araya geldik. Bu çalışmaları yakından görmek isteyen ve teknoloji tabanlı girişimlere ilgi duyan yatırımcılar da Erciyes Teknopark'ta düzenlenen yatırım değerlendirme toplantısına katıldı.IdaCapital'den risk sermayesi yöneticisi Cem Baytok erken aşama teknoloji yatırımı vaka çalışması başlığında Kayserili melek yatırımcılara yönelik interaktif bir yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bu tür etkinlikler Kayserili iş insanlarının katma değeri yüksek yeni iş fırsatlarını yakından tanıması ve yatırım yapması açısından verimli sonuçlar sağlamaktadır.Erciyes Teknopark olarak bölgemizde teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin uzun vadeli büyüyebilmelerini arzu ediyoruz. Erciyes Melek Yatırım Ağı'mızda (ERBAN) şu an itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı lisansı verilen 13 melek yatırımcımız bulunmaktadır. Kayseri, melek yatırımcılık konusunda 5. büyük şehir konumundadır.Zamanını, bilgi birikimini ve parasını yeni iş fırsatlarına yatırmak isteyen kişileri ERBAN'a üye olmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ