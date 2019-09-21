İrlanda'da sivil toplum alanında önemli çalışmalar yürüten Enclude'un Genel Müdürü Eamon Stack, "Teknoloji öncesinde kağıtlar kullanılarak düzenli işler yapılabiliyordu. Artık üretilen veriler çok karmaşık ve fazla. Teknoloji, teknolojinin düşmanı olabilir. İyi yönetilmeyen veriler kuruluşlar ve toplumlar için zararlı olabilir. Biz verileri iyi yönetmeyi ve toplumlar için faydalı şeyler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Arupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneğince İstanbul Uniq Hall'de düzenlenen 4. Sivil Sesler Festivali'ne kadın, mülteci ve engelli haklarıyla hakları, ekoloji ve sürdürülübelir kalkınma gibi alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) ve aktivist katıldı.

Festival kapsamında moderatörlüğünü STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut'un yaptığı "Sivil Toplum İçin Teknoloji" başlıklı panel düzenlendi.

İrlanda'da sivil toplum alanında çalışmalar yürüten Enclude'un Genel Müdürü Stack burada yaptığı konuşmada teknolojinin olumlu ve olumsuz potansiyellerine ve sivil toplumla ilişkisine dikkati çekti.

Stack, STK'ların toplumdaki sorunların tespiti ve çözümü için kamuya önemli destekler verdiğini, hatta birçok alanda daha hızlı ve pratik çözümler ürettiğini söyledi.

Palu'da 2018'de gerçekleşen tsunamiyi örnek veren Stack, "Bu afette dünyanın birçok yerinden STK'lar hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti ve insanların ihtiyaçlarını tespit ederek müdahalede bulundu. Teknolojinin de katkısıyla hızlı iletişime geçen kuruluşlar, bu alanlarda uzmanlaştıkları için çok önemli hizmetler gördüler." ifadelerini kullandı.

Stack, teknolojinin toplumsal fayda için kullanıldığında önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Veri ile kaynakları ve ihtiyaçları bir araya getirmeye önem veriyoruz. Sivil toplum bizim insanlarla bir araya gelmemize ve daha etkin yapılar ortaya koymamıza yardımcı oluyor. Burada teknoloji kilit rol oynuyor. Teknoloji öncesinde kağıtlar kullanılarak düzenli işler yapılabiliyordu. Artık üretilen veriler çok karmaşık ve fazla. Teknoloji, teknolojinin düşmanı olabilir. İyi yönetilmeyen veriler kuruluşlar ve toplumlar için zararlı olabilir. Biz verileri iyi yönetmeyi ve toplumlar için faydalı şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çok küçük ama iyi yönetilen STK'lar harika başarılar elde edebilir. "

Stack sivil toplum ve teknoloji arasındaki bağın yalnızca organize bir çalışma ile sağlıklı bir şekilde kurulacağını vurgulayan Stack, "Projenizde tüm verilerin net olması, depolanması ve analiz edilmesi gerekiyor. Analiz ettikten sonra diğer aşamaya geçip yeniden kurgu yapmanız gerekiyor. Etkileri her zaman ölçmeniz gerekiyor. Kimse binlerce sayfalık program dosyaları görmek istemez. Önemli olan tüm verilere hızlı ve basit bir erişim olanağıyla standarda dökerek, istatistiksel olarak bunları ortaya koymaktır." diye konuştu.

Panelin ardından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin organize ettiği Al Farah Mülteci Korosu birçok şarkı seslendirdi.

Mardin Fotoğraf ve Sanat Derneği'nin "Kadim Şehir Mardin" sergisi de ziyaretçilerle buluştuğu festival bugün sonar eriyor.

Kaynak: AA