Teknoloji Ürünlerine Akıllı Telefon Kampanyaları Damga Vurdu

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone, Haberler.com'a özel olarak sonbahar dönemiyle birlikte hareketlenen teknoloji kampanyalarını masaya yatırdı. BrandZone; teknoloji marketleri, hiper marketler, indirim marketleri, bayi kanalı, yerel zincirler, telekom kanalı ve online kanaldaki insert, gazete reklamı, TV reklamı, radyo reklamı, online banner kampanyalarını inceledi.

BrandZone verilerine göre; 1 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasında teknoloji kategorisinde toplamda 88 bin 898 kampanya düzenlendi. Tüm kategoriler içerisinde akıllı telefon kategorisi yüzde 21'lik kampanya oranı ve 18 bin 974'lük kampanya sayısıyla ilk sırada yer aldı. Akıllı telefonu yüzde 15'lik kampanya oranı ve 13 bin 671'lik kampanyayla TV; yüzde 10'luk kampanya oranı ve 8 bin 650'lik kampanyayla dizüstü bilgisayar takip etti.

AKILLI TELEFONDA LİDER SAMSUNG

BrandZone verilerine göre; 2018 Ağustos ve Kasım ayları arasında akıllı telefon kategorisinde yüzde 39'luk kampanya oranı ve 7 bin 347 kampanyayla Samsung zirvede yer alırken; ikinci sırayı yüzde 12'lik kampanya oranı ve 2 bin 308 kampanyayla Casper; üçüncü sırayı ise yüzde 11'lik kampanya oranı ve 2 bin 100 kampanyayla Apple aldı. Yüzde 8'lik kampanya oranı ve bin 584 kampanyayla Huawei dördüncü; yüzde 4'lük kampanya oranı ve 773 kampanyayla General Mobile beşinci sırada yer aldı.

TV KAMPANYALARINDA BÜYÜK YARIŞ

TV kategorisinde markalar düzenledikleri kampanyalarla adeta birbirleriyle yarıştı. BrandZone verilerine göre TV kategorisinde yüzde 24'lük kampanya oranı ve 3 bin 317 kampanyayla Samsung birinciliği alırken; ikinci sırada yüzde 19'luk kampanya oranı ve 2 bin 623 kampanyayla Vestel yer aldı. Yüzde 17'lik kampanya oranı ve 2 bin 368 kampanyayla LG üçüncü; yüzde 12'lik kampanya oranı ve bin 652 kampanyayla Arçelik dördüncü; yüzde 4'lük kampanya oranı ve 479 kampanyayla Beko beşinci sırada yer aldı.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA ŞAMPİYON HP

Dizüstü bilgisayar kategorisinde yüzde 53'lük kampanya oranı ve 4 bin 599 kampanyayla HP liderliği alırken; yüzde 8'lik kampanya oranı ve 728 kampanyayla Asus ikinci sırada yer aldı. Asus'u yüzde 7'lik kampanya oranı ve 608 kampanyayla Casper takip etti ve üçüncü sıraya yerleşti. Yüzde 2'lik kampanya oranı ve 195 kampanyayla Lenovo dördüncü; yüzde 2'lik kampanya oranı ve 169 kampanyayla ACER beşinci sırada yer aldı.