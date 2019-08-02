Teknoloji, uzun vadede kamburlaştırıyor

Birçok kişi için dik durmak, oturmak epey zordur. Çoğu zaman daha rahat ama daha sağlıksız olan hafif eğik kurmak kolay gelir. Ancak bu durum zamanla kalıcı kamburluğa yol açabilir. Özellikle de eğilerek baktığımız telefonlar, başında saatlerimizi harcadığımız bilgisayarlar kamburluğu yani kifozu tetikleyebilir.

Kifoz (kamburluk) nedir?

Kifoz diğer bir deyişle kamburluk, başın vücuda göre daha önde, sırt çıkıntısının normalden daha yüksek, bel oyuntusunun daha belirgin olması durumudur. Normal şartlarda omurga belli oranda bir çıkıntıya sahiptir. Bu oran 20 ila 55 derece arası olarak kabul edilir. Bu oranın dışında kalan eğrilikler kifoz yani kamburluk olarak kabul edilir. Tedavi edilmediğinde ise yaşam kalitesini düşürmenin yanı sıra hayati tehlikelere yol açabilir.

Kifoz neden oluşur?

Genetik sebepler,

Osteoporoz,

Kötü duruş alışkanlıkları,

Omurgada oluşan iltihaplar,

Tüberküloz,

Yetersiz beslenme,

Güçsüz kaslar,

Herhangi bir darbe sonucunda meydana gelen kırıklar.

Kamburluk, doğuştan veya sonradan olabilir

Bazı kişilerde yapısal olarak kifoz görülebilmektedir. Bu durumda kifozun oluşmasında omurların ayrışma kusuru veya yapısal oluşum kusuru belirleyici bir rol üstlenir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte çocuktaki bu eğrilik giderek artmaya başlar. Doğuştan gelen kamburluğun bir diğer önemli sebebi ise Scheuermann hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmeyen hastalıkta kamburluk uyarıldığında herhangi bir düzelme göstermez. Bu hastalarda kamburlaşma oranı 55'in üstündedir. Genellikle bel ağrısı şikayetiyle ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar.

Kamburluk duruş bozuklukları sebebiyle sonradan da gelişebilir. Postural kifoz olarak adlandırılan bu durumda, kişi uyarıldığında kendini düzeltebilir ki, zaten omurlarında bir şekil bozukluğu yoktur. Postural kamburluğa sebep olan ana faktör kötü pozisyonda oturuş ve kondisyon yetersizliğidir. Aynı zamanda çocukluk çağında kullanılan ağır çantalar da sonradan gelişen kamburluğa yol açabiliyor.

Kifozun belirtileri nelerdir?

Dik durmakta zorlanmak,

Kaslarda yorgunluk,

Kemiklerin eğilmesine bağlı olarak boyun daha kısa durması,

Sırt ağrısı,

Omurga bölgesinde duyarlılık.

Bebek ve çocuklarda ise daha farklı belirtiler gözlemlenebilir. Örneğin; kol ve bacaklarda orantısızlık görülebilir, gövde de şekil bozuklukları oluşabilir, denge kaybı yaşanabilir. Özellikle de öne doğru eğildiğinde belirginleşen kamburluk dikkat çeker.

Kifoz nasıl teşhis edilir?

Öncelikle fiziki muayene yapılır. Kişinin önüne eğilmesiyle yandan omurgasına bakılır. Normalden fazla eğriliklerde omurga röntgeni istenir. Röntgen kifozu teyit etmek, eğikliğin derecesini belirlemek ve şekil bozukluğunun türünü öğrenmek için kesin sonuçları verir. Aynı zamanda hastanın şikayetlerine göre nörolojik testler de istenebilir. Bunun için kifoza his kaybı, halsizlik, denge kaybı ve felç gibi sorunların olması gerekir.

Kifoz tedavi edilebilir mi?

Kifozun tanısı için gerekli ölçümler yapıldıktan sonra tedavi aşamasına geçilir. Eğiklik 50-55 derece arasındaysa düzenli egzersiz, fizik tedavi, doğru duruş ve oturuş teknikleri ile düzelme sağlanabilir. Aynı zamanda dik durmayı kolaylaştıracak korseler kullanılabilir. Ancak eğrilik 70'in üzerinde ise cerrahi müdahaleler gerekebilir.