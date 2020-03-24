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Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı

Türkiye'nin odağı insan olan, ilk ve tek teknoloji koleji "Teknoloji ve İnsan Kolejleri"nin kurucusu Zeynep Dereli'nin ilk kitabı yayınlandı.

24.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:39
Teknoloji ve İnsan Kolejleri

"Dijital Yerliler, Yeni Nesil Eğitim Modeli" kitabı Türkiye 'nin eğitim modeli önergesini ortaya koyuyor.

İnsanın merkezde olduğu ve teknolojik imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı modern bir eğitim fırsatı yaratan Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin Kurucusu Zeynep Dereli ilk kitabı hakkında şu sözleri söylüyor:

"Dijitalleşme ile yaşanan yeni ve büyük değişimin gerektirdiği insan kaynağını ve daha önemlisi insanı yaratmak için eğitimde köklü bir değişime ihtiyaç duyulmakta. İnsan ile teknolojinin birbiriyle bütünleştirilmesi ve insanın teknolojiyi anlar, kullanılır ve geliştirir hale gelmesi, bu değişimin en temel özelliği olmak durumunda.

Dijital yerlilerolarak tanımladığımız Z kuşağı gençleri, dijital bir dünyanın içerisine doğan ve dijital ortamları etkin bir şekilde kullanabilen bireylerden oluşuyor. Onlara, tablet, akıllı telefon, televizyon ya da bilgisayarın nasıl kullanıldığını göstermeniz gerekmiyor. Adeta teknoloji ve sanal ortamın nasıl kullanıldığını öğrenerek dünyaya geliyorlar.

Teknolojiyi eğitimin demokratikleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi için kullanmalıyız. İnsan ve insanlık yani insani değerler bu kurgu içinde her zaman yol gösterici olacak ve olmak durumunda.

Ülkelerin eğitim modellerine baktığınızda, her ülkenin kendine özgü eğitim modelleri geliştirdiğini görüyoruz. Dijital Yerliler, Yeni Nesil Eğitim Modeli kitabımda ülkemizi 21. Yüzyılda lider konuma getirebilecek bir model önergesini paylaştım. Umarım değer yaratabilir."

Prof. Dr. Ali Beba kitap için "Bu kitabı, öncelikle benim gibi başıma icat çıkarma denilmesinden bıkmış kişiler mutlaka okumalıdır. Yeniliğe açık, çağdaş bir eğitim sistemi geliştirme hayali olan herkesin bu kitaptan alacağı çok değerli bilgiler var. Kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına, Z-kuşağı gençlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci velileri ile eğitim sistemimizden sorumlu kişi ve kurumlar için çok yararlı olacağına inanıyorum.

Özetle, 'Dijital Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli' adlı bu kitap, Cumhuriyetimizin 100. yılında gelişmiş ülkeler liginde ilk on içine girebilmemiz için, teknoloji odaklı insan eğitiminin önemini vurguluyor, 'ticari icat' kavramını gençlerimize tam yerinde ve tam zamanında aşılıyor, girişimcilik ruhunu geliştirmenin küresel güç haline gelebilmemiz için olmazsa olmaz bir önkoşul haline geldiğini somut örneklerle gösteriyor." dedi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Leyla Alaton kitap için ""Dijital Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli" kitabının ele aldığı konular itibariyle, digital alemde başarıyı yakalamak ve sürdürebilmek isteyenler için bir rehber ve başucu kitabı olacağına inanıyorum." dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Faruk Eczacıbaşı kitap için "Geleceğin bilinmeyen engebeli yollarına TİNK kurucusu eğitim ve çalışma hayatındaki geçmişten gelen önyargısız deneyimleriyle Zeynep Dereli'nin görüşlerinin önemli bir pusula olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye, Dereli, Güncel

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