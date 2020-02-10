Haberler » Ekonomi » Teknoloji yatırımcıları Samsun'da - Ekonomi

Teknoloji yatırımcıları Samsun'da

Samsun'da 21 Şubat Cuma günü "Yeni Nesil Yatırımcılığı" konulu panel gerçekleştirilecek.

10.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:34Teknoloji yatırımcıları Samsun'da
'da 21 Şubat Cuma günü "Yeni Nesil Yatırımcılığı" konulu panel gerçekleştirilecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Konferans Salonunda düzenlenecek panelin ardından Samsun Teknopark girişimcileri melek yatırımcılara ve iş insanlarına projelerini anlatan sunumlar yapacaklar. Etkinlikte, "Yatırımcı nasıl olunur? Melek yatırımcılık nedir? Yatırım yapmak neden önemlidir? Yeni nesil yatırımcılık nedir? Teknoloji trendleri nelerdir?" gibi sorular cevaplandırılacak, ardından ise birbirinden farklı projeler sunum yapacaklar.

"Yeni Nesil Yatırımcılığı" başlıklı panel 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te OKA Konferans Salonunda yapılacak. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:19:21