Teknolojide yeni trend: 'Yazılım Kiralama'
Türkiye'nin en büyük e-Dönüşüm entegratörlerinden biri olan Mikro Yazılım, bir yazılım servis şirketi olarak müşterilerine sürekli yaşayan ve gelişen çözümler sunmayı sürdürüyor.
Son 1 yılda ürünlerine 1.000'in üzerinde yeni fonksiyon ekleyen şirket, ürün ekipleriyle sahada, mevcut ve potansiyel müşterilerinin yanında çalışıyor, müşteri ihtiyaçlarını dinleyerek yazılımlarına yön veriyor.
İşletmeler, e- Dönüşüm 'e geçişin hız kazanmasıyla operasyonel masraflarını azaltarak, maliyet ve zaman yönetimlerini de kolaylaştırmaya başladı. Ticari yazılım kiralama, yatırım maliyetlerinin azaltılmasında son dönemde en çok dikkat çeken çözüm olarak öne çıkıyor. İhtiyaç duyulan bir yazılımın lisanslama ve altyapı satın alma maliyetlerine girilmeden internet üzerinden kullanılabilmesine olanak sağlayan bir iş modeli olan yazılım kiralama ile talep edilen hizmete daha düşük bir maliyetle ulaşmak mümkün.
Kiralama sayesinde mevzuata uygun, en güncel sürümünü ek bedel ödemeden kullanmak mümkün hale geliyor. Bunun yanında kiralama modelini tercih eden işletmeler düzenli bakım giderleri gibi ek maliyetlerden de muaf oluyor.
Yazılım kiralama yatırım maliyetini azaltıyor
Mikro Yazılım'ın müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği bir çözüm olan ticari yazılım kiralama ilk yatırım maliyetlerini düşürürken yazılımların lisans giderlerini yıllara bölerek maliyet avantajı sağlıyor. Değişen mevzuatlar ve sektörel dinamikler şirketlerin kullandıkları yazılımları sürekli güncel tutmalarını gerektiriyor. Bu güncellemeler de ek bir maliyet yaratıyor. Kiralama modelinde yazılımın hep en güncel son sürümüne sahip olunduğu için bu maliyeti ödemek de gerekmiyor.
Esnaf, serbest meslek sahibi ve küçük işletmelere özel geliştirilen Mikro Run, kontrollü büyümek isteyen KOBİ'lere özel bir çözüm olan Mikro Jump, büyük işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artıran Mikro Fly ve muhasebe süreçlerinin güvenle takip edilmesini sağlayan Mikro Müşavir'e kiralama yöntemiyle sahip olunabiliyor.
En güncel versiyonu ek bedel ödemeden kullanmak mümkün
Dijital dönüşüm ve e-dönüşümünü tamamlamak isteyen bazı işletmelerin ilk yatırım maliyetinden dolayı kurumsal ve ticari yazılım almakta çekimser davrandıklarını belirten Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, "Yazılım kiralama modeli dünyada teknoloji trendleri arasında en önde yer alıyor. Her dört müşterimizden üçü kiralama modelini tercih ediyor. 2 sene önce Kullanıma sunduğumuz kiralama modeliyle işletmelere önemli bir maliyet avantajı sunuyoruz. Bu model ile işletmelere yazılım bedelini tek seferde ödemek yerine bu bedeli yıllara bölerek ödeme avantajı da sağlıyoruz. Yazılımın en güncel versiyonuna herhangi bir güncelleme maliyeti ödemeden sahip olma avantajı sunuyoruz" diyor.
Kaynak: Bültenler