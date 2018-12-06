İskenderun
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
, üniversite olarak ülkenin inovasyon ve teknoloji odaklı kalkınma vizyonuna her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, teknolojik gelişmelerin asıl lokomotifinin üniversiteler olduğunu söyledi.
İskenderun Teknik Üniversitesince "Gelecek Teknolojileri ve Bu Teknolojilerin Yerli ve Milli Modelleri" ile "Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Ekseninde Endüstri 5.0" konulu panel düzenlendi.
Panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Dereli, ülke olarak büyük bir teknolojik atılım gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dereli, teknolojinin, mızrağın bulunmasıyla başladığını belirterek, "Üniversite olarak ülkenin inovasyon ve teknoloji odaklı kalkınma vizyonuna her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Teknolojik gelişmelerin asıl lokomotifi üniversitelerdir." dedi.
Teknoloji danışmanı, yapımcı ve sunucu Dinçer Karaca da hayatın akla gelen her alanında teknolojinin bulunduğunu söyledi.
Teknolojik atılımlardan haberdar olmanın ve gelişmeleri takip etmenin önem taşıdığını aktaran Karaca, özellikle yapay zeka teknolojilerinin birçok yeni iş kolu oluşturacağını vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Derneği Başkanı Harun Demir
de zihnin öğrenmeye her zaman açık olması gerektiğini anlatarak, böylece bireysel başarıların birleşimiyle toplumsal kalkınmanın mümkün olabileceğini kaydetti.
Daha sonra Toros Üniversitesi Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele eğitmen ve yazarlar Zafer Demirkol ve Aykut Taşdelen
konuşmacı olarak katıldı.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:36