Teknolojinin Kadın Liderleri Buluştu

Microsoft yöneticileri ve uzmanlar teknoloji alanında kadınların daha da güçlenmesi adına en yeni teknoloji trendlerini, fikir ve deneyimlerini paylaştı.

Microsoft Türkiye, ön yargıları aşmak ve kadının toplumdaki konumuna destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de teknoloji alanında başarı hikâyeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için kadınların teknoloji alanındaki başarılarını ve liderliklerini onurlandıran Microsoft Türkiye'nin İstanbul Ofisi'nde 22 kadın lider bir araya gelerek ilham verici sunumlar eşliğinde fikir alışverişinde bulundu.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcıları, uzmanlar ve Teknolojinin Kadın Liderlerinin katıldığı etkinlikte, Microsoft Türkiye İK'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon moderatörlüğünde, Microsoft gözünden teknolojinin kadın liderlerine tavsiyelerde bulunuldu. Esan CIO'su Figen Demirhan 'Her hikâyenin bir başlangıcı var' başlıklı bir sunum yaptı. İlham verici kariyer hikâyelerinin de paylaşıldığı etkinlikte Microsoft'un yapay zeka vizyonu ve teknolojileri de katılımcılarla paylaşıldı.