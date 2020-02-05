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Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Birleşik Krallık teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecekBirleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat Pazartesi günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham...

05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:36Teknolojinin liderleri 17 Şubat'ta İstanbul'da buluşuyor

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, ve Birleşik Krallık teknoloji sektörlerinin lider isimlerini 'da bir araya getirecek

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat Pazartesi günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleşecek.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları 'Finansal Teknoloji' – 'Dijital Sağlık' ve 'Bilim ve İnovasyon' – "Üretimde Dijitalleşme" " ve 'Akıllı Şehirler'.

Her konu başlığı üzerine derinlikli sunum ve soru-cevap bölümlerinin yer alacağı konferansta ayrıca Birleşik Krallık'taki sektörel fırsatların ve potansiyel iş ortaklığı alanlarının da detaylarıyla anlatılacağı oturumlar yer alacak.



Birleşik Krallık, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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