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Teknopark İstanbul, TÜRKPATENT desteğiyle inovatif projelere destek sağlayacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle kampüsünde Bilgi ve Doküman Birimi'ne yer veren Teknopark İstanbul, bu birimle bünyesindeki firma ve girişimcilere sınai haklar konusunda destek sağlamayı hedefliyor.

06.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:00
Teknopark İstanbul, TÜRKPATENT desteğiyle inovatif projelere destek sağlayacak
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle kampüsünde Bilgi ve Doküman Birimi'ne yer veren Teknopark İstanbul , bu birimle bünyesindeki firma ve girişimcilere sınai haklar konusunda destek sağlamayı hedefliyor.
Teknopark İstanbul açıklamasına göre, TÜRKPATENT iş birliğiyle Bilgi ve Doküman Birimi'ni kampüs içerisinde açan Teknopark İstanbul, firma ve girişimcilere; yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında katkı sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Sınai Haklar Birimi Sorumlusu ve Patent Uzmanı Nurcan Altay , Teknopark İstanbul TTO olarak bilimsel ve teknolojik bilgiyle kalkınmaya aracılık etmek ve üretilen bilginin ticarileşmesini sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirtti.
Bu bağlamda geçen yıl yılında 19 patent başvurusunun gerçekleştirildiği Teknopark İstanbul'da TTO aracılığıyla 18 başvuruya destek verdiklerini hatırlatan Altay, şunları kaydetti:
"TÜRKPATENT ile kampüsümüzde açacağımız Bilgi ve Doküman Birimi ile bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme esasıyla hizmet vereceğiz. Fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunmasına ilişkin çalışmalarımızın bir parçası olan bu birim sayesinde Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren firma ve girişimciler; sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve dokümana, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşabilecek.
Ekibimizle görüşerek sınai haklar konusunda destek alabilecek ve patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesini konusunda desteklenecek. Bu bağlamda, firmalarımız yeni birimimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere yönetim binasındaki TTO ofisini ziyaret edebilirler."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Altay, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Teknopark İstanbul, TÜRKPATENT desteğiyle inovatif projelere destek sağlayacak - Ekonomi

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