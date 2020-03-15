Teknopark Şirketleri ve Ar-Ge Tasarım şirketlerinde çalışanlar evden çalışabilecek
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknopark şirketleri ve Ar-Ge Tasarım merkezlerinde uygulanan teşviklerde evden çalışmayı mümkün kılan geçici değişikliğe gitti.
15.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:05
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknopark şirketleri ve Ar-Ge Tasarım merkezlerinde uygulanan teşviklerde evden çalışmayı mümkün kılan geçici değişikliğe gitti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanına muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.
Covid 19 salgın risk nedeniyle alınan tedbirler kapsamında:
İlgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.
Teknopark şirketleri ile Ar-Ge Tasarım Merkezleri, evden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet teşviklerden 2020 yılı Nisan ayına sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecektir.
İki aylık bu 'geçici' uygulama ile; TGB'lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.
Bahsekonu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir" denildi.
(İHA)
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanına muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.
Covid 19 salgın risk nedeniyle alınan tedbirler kapsamında:
İlgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.
Teknopark şirketleri ile Ar-Ge Tasarım Merkezleri, evden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet teşviklerden 2020 yılı Nisan ayına sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecektir.
İki aylık bu 'geçici' uygulama ile; TGB'lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.
Bahsekonu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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