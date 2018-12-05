Teknopark Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Muğla
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu, Vali Esengül Civelek
, başkanlığında toplandı.
Valilik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Birinci Etabına ait Kuluçka Merkezi, İdare Binası ve Altyapı Yapım işleri ile ilgili idari şartname ve sözleşme imzalanarak ihaleye çıkılması yönünde karar alındı.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan
, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Esengül Civelek,Muğla
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:27