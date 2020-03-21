Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu.
21.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi