Haberler » Güncel » Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Haber

Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı

Teknosa'nın yeni mağazası Bolu 14 Burda AVM' de açıldı.

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:05Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı
'nın yeni mağazası 14 Burda AVM' de açıldı. Yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerle buluşturacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'nun en hareketli alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda' da hizmete açtı. Yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününü teknoloji severlerin beğenisine sunacak.

Açılışa özel indirim fırsatı

Açılışa özel olarak 18-23 Aralık tarihleri arasında 14 Burda AVM' deki mağazasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV'ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Kampanya kapsamında Philips 4K UHD Led Smart TV 500 TL'lik indirim ile 2 bin 599 TL'den, Lenovo Ideapad Notebook ise yaklaşık 1.000 TL'lik indirim ile 3 bin 799 TL'den satışa sunulacak. Kolay taşınabilir özelliğiyle iş dünyası ve öğrencilerin tercihi tabletlerde de indirim yapan Teknosa, Alcatel 7" 8 GB tableti yüzde 30'u aşan bir indirimle 199 TL'den tüketicilerle buluşturacak. Ayrıca kampanya kapsamında stoklarla sınırlı Preo My Power Jetpower Powerbank 4000 MAH 1 TL'den, 6000 MAH ise 9,90 TL'den satışa sunulacak. Teknoloji tutkunları, Preo Quad Copter Drone'a ise 139 TL yerine sadece 9.90 TL'lik kaçırılmayacak fiyatıyla sahip olma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL

Teknosa, Bolu, TV, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:59 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı" - Haber
16:58 "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" eseri tanıtıldı - Haber
16:58 Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı - Haber
16:56 Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanığa 31 yıl hapis cezası - Haber
16:53 Konak'ta satranç turnuvası heyecanı başladı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:00:17