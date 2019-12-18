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Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.

18.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:22Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı
Sabancı Holding iştiraklerinden , yeni mağazasını 'daki alışveriş ve yaşam merkezi 14 Burda'da hizmete açtı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazasında, telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününü teknolojiseverlerin beğenisine sunacak.
Açılışa özel olarak 18-23 Aralık'ta 14 Burda AVM'deki Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV'ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla satılıyor.
Kampanya kapsamında Philips 4K UHD Led Smart TV 500 TL'lik indirim ile 2 bin 599 TL'den, Lenovo Ideapad Notebook ise yaklaşık bin TL'lik indirim ile 3 bin 799 TL'den satışa sunulacak. Kolay taşınabilir özelliğiyle iş dünyası ve öğrencilerin tercihi tabletlerde de indirim yapan Teknosa, Alcatel 7" 8 GB tableti yüzde 30'u aşan bir indirimle 199 TL'den tüketicilerle buluşturacak.
Ayrıca, kampanya kapsamında stoklarla sınırlı Preo My Power Jetpower Powerbank 4000 MAH 1 TL'den, 6000 MAH ise 9,90 TL'den satışa sunulacak. Teknoloji tutkunları, Preo Quad Copter Drone'a ise 139 TL yerine 9,90 TL'lik fiyatıyla sahip olma fırsatı yakalayacak.

Sabancı Holding, Teknosa, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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