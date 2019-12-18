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Teknosa'dan Bolu'ya yeni mağaza

(Kurumsal Haber)-Teknoloji perakende şirketi Teknosa, yeni mağazasını Bolu'da açtı.

18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:38Teknosa'dan Bolu'ya yeni mağaza

(Kurumsal Haber)-Teknoloji perakende şirketi , yeni mağazasını 'da açtı. Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün tüketicilerle buluştu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu 14 Burda AVM'de hizmete açtığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazada telekomdan küçük ev aletlerine TV'lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününün tüketicinin beğenisine sunulduğu aktarıldı.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Açılışa özel olarak 18-23 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV'ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.



Teknosa, Bolu, TV, Güncel

Kaynak: DHA

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