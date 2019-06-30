30.06.2019 10:14
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Teknosa'dan yaza özel bilgi yarışması

Teknosa

(Kurumsal Haberler)- Teknosa, yaza özel içerikli bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

(Kurumsal Haberler)- Teknosa , yaza özel içerikli bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmaya katılanların ise, indirim kazanma fırsatı yakalayacağı belirtildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz tarihleri arasında www.teknoquiz.com'da yaza özel içerikli bir bilgi yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa'ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan 'Tekno Quiz' dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin lira ve üzeri alışverişlerinde 100 lira indirim kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

Tekno Quiz hakkında detaylı bilgi ve koşullara www.teknoquiz.com'dan ulaşılabileceği ifade edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabancı Holding , Teknosa , Güncel

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