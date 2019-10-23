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Teknosa, "Dijital Topuklar'ın" bu yıl da teknoloji sponsoru oldu

Teknosa, Türkiye'nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi 'Dijital Topuklar'ın bu yıl da teknoloji sponsoru oldu.

23.10.2019 10:10Teknosa,
Teknosa, Türkiye'nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi 'Dijital Topuklar'ın bu yıl da teknoloji sponsoru oldu.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 12 yıldır 'Kadın için Teknoloji' projesiyle kadınların dijital okur-yazar olmasına destek veren şirket Türkiye'nin ilk ve tek dijital kadın zirvesi 'Dijital Topuklar'a bu yıl da teknoloji sponsoru olarak destek veriyor.
1 Kasım tarihinde İTÜ Maçka Kampüsü'nde "#cüretet" teması ile dördüncü kez düzenlenecek etkinlikte, dijital çağda toplumsal cinsiyet eşitliliği, girişimciliğin görünmeyen zorlukları, şefkatli liderlik, yeni nesillerin teknolojiyle ilişkisi gibi birçok konu, alanında etkili isimlerle, tüm gün süren paneller ve söyleşiler üzerinden ele alınacak.
Teknosa, zirve kapsamında düzenleyeceği dijital etkileşim yarışmasıyla da kadınların teknoloji kullanımı konusunda birbirini cesaretlendirmesini amaçlıyor.
Yarışmaya katılacak kadınlar, Instagram hesapları üzerinden "#teknolojihepseninle" etiketiyle teknolojiyle üretip, cüret ettikleri hikayelerini paylaşarak, Dijital Topuklar'a katılma ve Teknosa'dan hediye çeki kazanma şansı yakalayacak.

Türkiye, Teknosa, Güncel

Kaynak: AA

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