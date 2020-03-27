Teknosa ve CarrefourSA güçlerini birleştiriyor
Sabancı Holding, koronavirüs salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren TeknoSA'nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek.
27.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:29
Sabancı Holding, koronavirüs salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren TeknoSA'nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Sabancı Holding, Ekonomi