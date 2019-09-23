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TEKPARK AŞ'deki mazot yolsuzluğu iddiası

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişinin görevden alındığını bildirdi.

23.09.2019 12:28TEKPARK AŞ'deki mazot yolsuzluğu iddiası
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişinin görevden alındığını bildirdi.
Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Bu konuda kendilerinin de çalışma yaptığını anlatan Albayrak, mazot yolsuzluğuna karıştığı iddia edilen 5 kişinin görevden alındığını kaydetti.
Olay
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK AŞ bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, TEKPARK AŞ yöneticileri hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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