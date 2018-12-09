Tekrar) Balkondan Düşen Dansçı Öldü (2)

Dünya dans şampiyonu Cem Demir
, bir organizasyon için geldiği Adana
'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis
ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa
Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç
dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.
Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Adana,Cem Demir,Polis
09 Aralık 2018 Pazar 20:48