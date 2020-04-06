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Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle her gün yayınlanan 2. Sayfa programının yerine getirilen Aşk-ı Memnu bugün ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Defalarca kez tekrar bölümleri yayınlanan dizi, Twitter'da trend olurken "Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumu yapıldı.

06.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 574 kişinin hayatını kaybettiği salgına karşı önlem alan Kanal D, her gün yayınlanan 2. Sayfa programını hafta sonuna alarak Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya başladı. Dizi, ilk bölümden Twitter 'da birinci sıradan trend oldu.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK KOZUNU ORTAYA SÜRDÜ"

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kanal D'yi etiketleyerek Aşk-ı Memnu dizisini yeniden yayınlamalarını istedi. Gelen çağrılar üzerine önlem amaçlı 2. Sayfa programını yavaşlatmak isteyen yapım, her gün yayınlanan programı hafta sonuna alarak onun yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya karar verdi. Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları "Türkiye, vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumlarını yaptı.

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu

İşte Aşk-ı Memnu için yapılan bazı yorumlar...

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter’da trend oldu
Etiketler: Koronavirüs, Kanal D, Twitter, Magazin

Haberin Videosu :

Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu

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Haberler ›› Magazin ››Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu - Magazin
Yorumlar (11)
DENİZ:İnsanların ahlakını bozan bir dizi.
Cevap Yaz 0 0
TTTTTT:Niye böyle fotoraf veriyorsunuzki ikiside evli on sene önceki fotoraf ha0len gündeme getiriyorsunuz hicte güzel bisey degil bi kete baktigim diziye bidaha asla bakmam
Cevap Yaz 0 1
ERCAN:neresi yıkılmış ölen varmı hastanelerde kaç yaralı var behlül kaç kişiye faydası olmuş bihteri kurtarmışmı amcası yıkılan yerden çıkmışmı
Cevap Yaz 0 1
ZİYAA:Yayınlamayın kardeşim! Şu ahlaksız diziyi. . . Kanal D''yi siliyorum artık. . .
Cevap Yaz 3 4
CAMCI:Bende siliyorum
0 0
ZAZA:Millet Eve Tıkanmışken, VERİN REZİLLİK DİZİ LERİ. . . EY RUTİK NERDESİN. , .
Cevap Yaz 4 2
ZAZAYA:TOM ve JERRY izle
0 0
DÜZELT:RTÜK
0 0
BİLAL:Git HZ Yusuf''u seyret . ne işin var senin Aşk-ı memnu ile . ( RUTİK ) değil keko Rtük .
0 0
RUTİK DEĞİL:BUTİK OLACAK
1 0
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