Menü
Haberler››Güncel››(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir... - Güncel

(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

18.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:59
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor. (TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir...

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

(TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading