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(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

01.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:26
'nın merkez ilçesinde, dini nikahlı eşini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Orhan Gazi Mahallesi'nde, iki yıllık dini nikahlı eşi Murat T'nin kendisini darbettiği ve ardından sokağa attığını ileri süren Nuray Z. (26), 3 çocuğuyla bir restorana sığındı.
İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesiyle çalışma başlatan polis, Murat T'yi gözaltına aldı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Nuray Z, sürekli eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Çocukları dövüyor, 'gidin dilenin para getirin' diyor. Kendisi çalışmıyor, benim belime vurdu." ifadesini kullandı.
(TEKRAR) Dini nikahlı eşini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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