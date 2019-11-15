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(TEKRAR) Engelliler bu okulda hayata tutunuyor - KIRIKKALE

Kırıkkale'de Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu yeni binasında öğrencilerine fiziki koşulları çok daha iyi bir ortamda eğitim imkanı sunuyor.

15.11.2019 05:35 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:38
'de Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu yeni binasında öğrencilerine fiziki koşulları çok daha iyi bir ortamda eğitim imkanı sunuyor.
Öğrenciler okuldaki eğitimlerinin yanı sıra 2 odalı uygulama evlerinde hem günlük yaşam becerileri eğitimi alıyor hem de atölyelerde el becerilerini geliştiriyor.
Okul müdürü Sami Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun orta ve ağır düzey zihinsel engellilerin eğitim gördüğü bir merkez olduğunu söyledi.
Yeni binalarına bu eğitim ve öğretim yılı itibarıyla taşındıklarını ve çocukların fiziki koşulları çok daha iyi bir okulda eğitim aldıklarını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:
"Okulumuzda şu anda 113 öğrencimiz var. Bizim amacımız, çocuklarımızı hayata kazandırmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak. Uygulama evlerinde yaşam becerilerini kendi başlarına ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitimleri veriyoruz. Asıl hedefimiz bu. Orta ve ağır düzey zihinsel engellilerin yanı sıra otistik çocukların liseye devam edenleri bize geliyor. Bizim öğrencilerimiz bunlar. 2. ve 3. kademe diye geçiyor."
Yanık, okulun tamamen özel eğitime uygun olarak inşa edildiğini ifade ederek, devletin son dönemlerde özel çocuklara ilgi ve alakasının çok fazla olduğuna dikkati çekti.
Çocuklara daha güzel ve faydalı bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Yanık, "Önümüzde yapacağımız çok faaliyet var. Sportif ve kültürel faaliyetler çocuklarımıza sunduğumuz imkanlar. Öğrencilerimizi sportif yarışmalara götürüyoruz. 4 kulüp kurduk ve bu kulüplerle öğrencilerimizi Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açmış olduğu yarışmalar için il dışına götürüyoruz. Kırıkkale'de de masa tenisi, yüzme ve atletizm faaliyetlerine çocuklarımızı katıyoruz." diye konuştu.
(TEKRAR) Engelliler bu okulda hayata tutunuyor - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA


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