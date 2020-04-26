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(TEKRAR) Hayvanseverler Tarihi meydanlardaki güvercinleri besledi

Türkiye Güvercin Federasyonu (TGF) üyeleri İstanbul'da güvercin popülasyonuyla ünlü tarihi mekanlardaki güvercinlere yem verdi, sağlık kontrollerini yaptı.

26.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:06
Türkiye Güvercin Federasyonu (TGF) üyeleri İstanbul'da güvercin popülasyonuyla ünlü tarihi mekanlardaki güvercinlere yem verdi, sağlık kontrollerini yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, tarihi meydanlarda çok sayıda güvercini aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
TGF üyesi güvercin sevenler, bu süreçte başta güvercinler olmak üzere meydanlardaki kuşları besleyip hasta olanları tespit ederek tedavi etmek için özel izin aldı.
Bu kapsamda önce Eminönü Mısır Çarşısı'nın karşısındaki meydanda güvercinleri besleyen federasyon üyeleri, daha sonra İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Camisi'nin arasındaki Beyazıt Meydanı'nda da kuşlara yem attı. Hayvanseverler, hasta olduğunu tespit ettikleri bazı kuşları ise tedavi için yanlarına aldı.
TGF Başkanı Bilgin Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan koronavirüs salgını sürecinde güvercinlerin yaşamlarına devam edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Tuncay, "Sessiz dostlarımız aç kalırsa ölebilirler. Biz bunu istemiyoruz. Onları doyuruyoruz. İnşallah bu virüsten kısa zamanda kurtuluruz da insanlarımız da sokağa rahatlıkla çıkar. Kuşların bakımlarını rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu. (TEKRAR) Hayvanseverler Tarihi meydanlardaki güvercinleri besledi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel , Haber
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