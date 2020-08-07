(TEKRAR) İpsala Gümrük Kapısı’nda 227 kilogram esrar ele geçirildi

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Tırda arama yapılması

Esrarın ele geçirilmesi ve sergilenmesi İpsala Gümrük Kapısı'nda 227 kilogram esrar ele geçirildi

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda 227 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük kapısına gelen ve gümrük idaresine "plaka saç" cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tırı riskli buldu.

Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı tır, x-ray taramasına yönlendirilirken, tırın dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Narkotik dedektör köpeği, arama hangarına alınan aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki verirken, araçta gizli bölmeler belirlendi.

15 gizli bölmedeki 209 pakette 227 kilogram esrar bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya el konuldu, tır sürücüsü gözaltına alındı.