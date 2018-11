Tekrar) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Partisinden İstifa Etti

20 Kasım 2018 Salı 14:37



Mersin'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti. Kocamaz, "MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'çek git' denildiği bir dönemde, rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, partisi tarafından yeniden aday gösterilmeme sürecinde yaşananları anlattı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmasında sık sık tezahüratlarla karşılanan Kocamaz, dertlerinin hizmet, sevdasının Mersin olduğunu söyledi.50 yıllık bir siyasi geçmişinin ve son 25 yıldır da Tarsus ve Mersin genelinde bir hizmet yolculuğunun bulunduğunu hatırlatan Kocamaz, "Birçok toplantıya katıldım, birçok basın toplantısı yaptım ama şunu herkesin bilmesini istiyorum ki, hayatımdaki en zor basın toplantısında sizlerle beraberim. Dolayısıyla bugün burada çok duygusal bir toplantıda bir aradayız. Bu toplantıda gerçekten konuşmak zor, kelimeler boğazınıza düğümleniyor ama gecikmişte olsa böyle bir toplantıyı yapıp, bizden ve Mersin adına beklentisi olan insanlarımızın gönlüne bir su serpmek istiyoruz" diye konuştu.1994 yılından itibaren 4 dönem Tarsus'ta, son 5 yıldır da Mersin'de olmak üzere MHP'den belediye başkanı seçildiğini ve görevini yapmaya çalıştığını ifade eden Kocamaz, "1994 öncesi MHP için hayal olan Tarsus'ta her seçim dönemi oy artırarak, Allah'ın izni ve vatandaşımızın desteğiyle Tarsus ve Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleştirdik. 1994'de seçimi kazandığımızda rahmetli Başbuğ'mun gece saat 02.30'da beni arayıp tebrik etmesini ve Kars ile Tarsus'un kazanılmasında mutlu olduğunu belirtmesini hiçbir şekilde unutamam ve benim hayatımın da en mutlu ve onurlu günlerinden birisiydi. En son 2014'de yine tarihinde ilk defa MHP adayı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. Mersin genelinde yaptığımız icraatlarla cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan birçok işi başardık, birçok hizmeti hayata geçirdik" ifadelerini kullandı."2003'teki kurultaydan sonra hedef tahtası yapıldık"Partisinin 2003'teki kurultayında genel başkan adayları Koray Aydın ve Ramiz Ongun tarafından kendisinin divan başkan adayı gösterildiğini hatırlatan Kocamaz, "O günden bu yana MHP'de hedef tahtası yapıldık. 15 yıldır da şahsıma yönelik yapılan bu defans uygulaması kesintisiz bir şekilde sürüyor. Her seçim döneminde 2014 ve 2019'da aday yapılmayacağım şeklinde duyumlar ortaya atıldı. Bu süreçte sırf şahsıma sıkıntı versin diye il ve ilçe başkanlarına atanan yöneticilerden şahsıma karşı açıkça mücadele etmeleri istendi. Onlarda ilk günden belediyemizi hedef alan ifadelerle saldırmaya ve bizi partiyi terk etmeye, istifaya zorladılar. Bu süreçlerin defalarca Ankara'ya bildirmemiz rağmen hiçbir tedbir alınmaz ve ocağın gencecik çocukları il ve ilçe yöneticileri tarafından bize karşı kışkırtılırdı. Ancak en sonunda akıl galip gelir ve seçim döneminde yeniden aday yapılırdım. Seçimleri de her zaman olduğu gibi açık ara farkla, vatandaşlarımızın desteği ve Allah'ın izniyle kazanırdık" şeklinde konuştu.Kendisi üzerine oynanan oyunun çok önceden başlatıldığını savunan Kocamaz, Mersin'deki sürecin il ve ilçe teşkilatlarına yapılan atamalarla başladığını anlattı.Kocamaz, 24 Haziran seçimleri sonrası yaptırdığı ankette halkın desteğinin artarak devam ettiğini gördüğünü, anket sonuçları ile birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek sonuçları değerlendirdiklerini belirterek, "Yerel seçim ile ilgili bir düşünceleri olup olmadığını sordum. Başka bir tasarrufları olup olmayacağını öğrenmek istedim. Kendisi de henüz oturup bir karar vermediklerini ama yakın bir zamanda bu konuyla ilgili çalışma başlatacaklarını ve bize çalışmamıza devam etmemiz gerektiğini söyleyerek başarılar diledi. 8 Eylül tarihinde ikince kez ziyaret ettikten sonra da benzer ifadelerle karşılaştık. Ancak aynı gün akşam dönüş yolunda Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın adaylığının açıklanması için genel merkeze çağrıldığını duydum. 10 Eylül Pazar akşamı yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısını aradım, daha önce 'böyle bir şey yok' dediği halde, bu konunun doğru olduğunu ifade ettiler" dedi."Hakkımı helal etmiyorum"Malezya dönüşü kendisini karşılayanlara yönelik, 'Gelen kişi Hac'dan mı geliyor', 'Gelen kişi aday mı ki karşılıyorsunuz?' şeklinde sözlerin kendisini yürekten yaraladığını ifade eden Kocamaz, şöyle devam etti; "Bu ifadeleri kullanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a ve milletvekili Baki Şimşek'e hakkımı helal etmiyorum. Elbette hakkımı helal etmeyeceğim çok kişi var, ancak bu iki isimde o kadar çok emeğim var ki, onların adını buradan açıkça söylemekten de çekinmiyorum. Bu vefasızlık, 25 yıl görev yapmış birisine bir teşekkür etme nezaketi bile gösterilmeden, hem de yüzde 100 kazanılacak bir seçim öncesi, sırf kin ve nefret duyguları ile 'nasıl olsa ittifak olacak, biz bu seçimi alırız' mantığı ile hareket edilmesi ve bırakın ülkücülüğü, insanlık değerleri ile bile bağdaşmayan bu rencide edici tutum, beni yürekten yaralamış ve sürekli ertelediğim, Mersin için geri plana attığım kalp sorunumu tetiklemiş, acilen operasyon gerektiren bir sonucu doğurmuştur. Kalbimle ilgili bu yapılan operasyonda dahi 'geçmiş olsun' deme nezaketi göstermeyen bir genel merkez ve il yöneticilerine ne denilebilir, bunu sizlerin taktirine bırakıyorum.""Bugünden sonra şahsıma yönelik yapılacak her hangi bir işlem, hukuk dışı atılacak her hangi bir adım, yapılacak her hareket kumpastır, iftiradır""MHP öyle bir hale getirildiği ki, insanlar lider-teşkilat-doktirin derken, ülkücülükten bahsederken, dokuz ışığın en önemli maddesi ahlakçılığın ve şahsiyetçiliğin bir kenara atılıp, sadece pas pas yapılmasını, bu vefasızlığı kabul etmem mümkün değildir" diyen Kocamaz, "Şimdi kalkmış kerameti kendinden menkul yeni yetmeler bize teşkilatçılık dersi vermeye çalışıyor. Akıllarınca, 'Ayağını denk al, yeni dosyalar açılabilir, görevden alınabilirsin' gibi tehditler savurmaya çalışıyorlar. Burhanettin Kocamaz ile ilgili 25 yıldır açılamayan dosyalar, onlara göre şimdi açılacak. Biz inanıyoruz ki, her şeyde bir hayır vardır. Bu olay sayesinde kimlerin dost, kimlerin gizli ve sinsi düşman olduğunu, kimlerin de adam satmayı teşkilatçılık olarak değerlendirdiğini görmüş olduk. Buradan açıkça ilan ediyorum. Burhanettin Kocamaz'ın Allah'tan başka hiç kimseye veremeyeceği bir hesap yoktur. Yine buradan ilan ediyorum; bugünden sonra şahsıma yönelik yapılacak her hangi bir işlem, hukuk dışı atılacak her hangi bir adım, yapılacak her hareket kumpastır, iftiradır" diye konuştu.