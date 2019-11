(TEKRAR) Pakdemirli: "Kırmızı et üretiminin 1,25 milyon ton olmasını hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlanan arıtma tesisleri ile günde 8,6 milyon metreküp kaliteli içme suyu üretildiğini belirterek, "2023 yılına kadar 12 milyon kişiye ve tüm projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 20 milyon kişiye içme suyu temin edeceğiz." dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapan Pakdemirli, yangınla mücadelede ilk müdahale süresini, 17 yılda 40 dakikadan 12 dakikaya kadar indirdiklerini vurguladı.Pakdemirli, yangınla mücadele stratejilerinin yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ile yanan alanların yangına dirençli hale getirilecek şekilde ağaçlandırılması olduğunu dile getirdi.2009-2018 döneminde, yılda ortalama 2 bin 388 orman yangını çıktığını ve zarar gören alanın ortalama 6 bin 665 hektar olduğunu ifade eden Pakdemirli, verimli orman alanlarının 14 milyon hektara çıkaracaklarını belirtti."Enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz"Pakdemirli, vatandaşların kaliteli ve güvenilir içme ve kullanma suyuna ulaşması için içme suyu tesisleri ve havzalarını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak amacıyla evsel atıksu arıtma tesisleri inşa ettiklerini, sulama ve toplulaştırma yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.Bekir Pakdemirli, hidroelektrik enerji tesisleriyle Türkiye 'nin enerjide dışa bağımlılığını azalttıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:"Baraj sayımızı, 2003-2019 yıllarında, 276 adetten yüzde 205 artışla 841'e, söz konusu dönemlerde HES sayımızı 97'den yüzde 570 artışla 650'ye, gölet ve bent sayımızı 228'den yüzde 164 artışla 602'ye, sulama tesisi sayımızı bin 764'den yüzde 76 artışla 3 bin 105'e ve içme suyu tesisi sayımızı 84'den yüzde 285 artışla 323'e çıkardık."Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin 6,6 milyon hektarını sulamaya açtıklarını bildiren Pakdemirli, "Tamamlanan arıtma tesisleri ile günde 8,6 milyon metreküp kaliteli içme suyu üretilmektedir. 2023 yılına kadar 12 milyon kişiye ve tüm projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 20 milyon kişiye içme suyu temin edeceğiz." dedi."TİGEM, 2019 yılında 50 milyon lira kar elde etmeyi hedefliyor"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yüzde 90'ları aşan tahmin tutarlılığı yakaladığını ifade eden Pakdemirli, "Tarımsal faaliyetlerin planlanmasında, verimliliği artırmak amacıyla 'Tarımsal Hava Tahmini' başlığıyla internet sayfasını hizmete sunduk. Uygulanan finans yönetimi sonucunda; 2018 yılında 9 milyon 323 bin lira zarar eden TİGEM, 2019 yılında 50 milyon lira kar elde etmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) iç ve dış piyasaları yakından takip ettiğini ve piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik düzenleyici tedbirler almak suretiyle de üreticiyi koruyup tüketiciyi kolladıklarını belirterek, TMO'nun 2019'da 14 üründe hasat dönemi öncesi alım fiyatı açıklayarak bugüne kadar 156 bin üreticiden, toplam 2,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini ve karşılığında 4,8 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi."Besicilere 1 milyar 962 milyon ödeme yapıldı"Et ve Süt Kurumunun (ESK) besicileri korumak ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, üretim maliyetlerini göz önüne alarak hayvan alım fiyatlarını düzenlendiğinin altını çizen Pakdemirli, "2019 yılı ilk dokuz ayında, 203 bin 182 büyükbaş ve 72 bin ton kırmızı et ürettik. 3 milyon 943 bin kanatlı hayvan alımı yaptık ve 7 bin 243 ton beyaz et ürettik. Toplam 33 bin 280 ton kırmızı et ve 5 bin 5 ton beyaz et satışı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.Pakdemirli, bu yılın ilk dokuz ayında besicilere 1 milyar 962 milyon lira ödeme yapıldığına işaret ederek, ESK'nin 2019 yılının ilk 9 ayında alınan 133 bin 19 ton çiğ sütten, 10 bin 911 ton yağsız süt tozu üretildiğini dile getirdi.Türkiye'de üretilen yaş çayın yüzde 50-55'inin ÇAYKUR'un 46 adet yaş çay fabrikasında işlendiğini belirten Pakdemirli, bu yıl ekim ayı itibarıyla 750 bin ton yaş çay alımı yapıldığını bildirdi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2020 yılının bitkisel ürün miktarının arttığı ve meraların optimum kullanıldığı bir yıl olacağını ifade ederek, "Bitkisel üretimimizi yüzde 5 artırarak yaklaşık 125 milyon tona, sertifikalı tohum üretimimizi yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona çıkaracağız. Tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu."Sofralık zeytin için kilograma 15 kuruş destek"Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytini bu yıl "Fark Ödemesi Desteği" kapsamına aldıklarını vurgulayan Pakdemirli, kilograma 15 kuruş destek vereceklerini anlattı.Pakdemirli, 2020'nin küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle yılı olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında, sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek ve diğer projeler ile 56 milyon baş hayvan hedeflenmektedir. Küçükbaş hayvanlardaki sayısal artış, büyükbaş hayvanlardaki üremeye bağlı kayıpların azaltılması ve etçi - kombine buzağılara ilave 250 lira destek ile kırmızı et üretiminin 1,25 milyon ton olmasını hedefliyoruz. Beyaz et üretiminin, 2,4 milyon ton olması hedeflenmektedir."Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında, toplam 4,1 milyar lira tutarında yatırımın destekleneceğini ve 16 bin istihdam sağlanacağını belirten Pakdemirli, tarıma dayalı sanayi bölgelerini artırarak, sanayi üretimine katkı sağlayacaklarını ifade etti."Ar-Ge'ye 27 milyon lira finansman sağlayacağız"Su ürünlerinde de ilkleri yapacaklarının altını çizen Pakdemirli, 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkenin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesinin kurulacağını anlattı.Pakdemirli, ülkenin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemler kurulduğunu ve 220 bin yerli etçi ve yumurtacı damızlık civciv üretiminin yapılacağını söyledi.Ar-Ge'ye 27 milyon lira uluslararası finansman sağlayacaklarını kaydeden Pakdemirli, özel sektöre Ar-Ge Destek Programı kapsamında 21,4 milyon lira destek vereceklerini belirtti.Pakdemirli, orman varlığının 2020 sonunda, 22,9 milyon hektara ulaştırılacağının altını çizerek, Türkiye'de akarsular tarafından denizlere taşınan toprak miktarını da 154 milyon tondan, 140 milyon tona düşüreceklerine işaret etti.Toplulaştırmayla üretimde ve gelirde artış sağlayacaklarını dile getiren Pakdemirli, 230 olan toplulaştırma projesi sayısını 237'ye yükseltip, 143 bin hektarı toplulaştırma yapacaklarını anlattı.Pakdemirli, Bakanlığın 2020 bütçe teklifinin bir önceki yılın bütçesine göre yüzde 19,4 artırılarak 40,3 milyar lira olduğunu dile getirdi.Bekir Pakdemirli, 2018'de 1 milyon 124 bin 918 gıda denetimi yapıldığını anımsatarak, bu yıl ekim ayı itibarıyla 985 bin 188 gıda denetimi yapıldığını ve denetimlere devam edildiğini kaydetti.