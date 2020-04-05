Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu

Malatya'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

05.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:58
Malatya 'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.
Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.
Klip haline getirilen görüntülerde, özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ettikleri görülüyor.
Sağlık çalışanlarının klibi, hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zercan Kalı'nın sosyal medya hesabından, "Bu da bizim hastanemizin halleri, bu zor günler bitecek elbet. Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyalım. Hem son derece özverili çalışan tüm personellerimize hem de böyle moral oldukları için hastanemizin yoğun bakım personelimize çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz." notuyla paylaşıldı.
Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. (TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel

Haberin Videosu :

(TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
’Nano teknoloji’ maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü - Haber 19:14: Yaralıya madahale ettiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler - Haber 19:14: Isparta'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Haber 19:13: Türkiye onları alkışlamıştı, onlar da mesai arkadaşlarını alkışladılar - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 17:10: Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber