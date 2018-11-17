Tekrar) Sarıyer Camiası Şampiyonluğa İnanıyor (2)

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:02



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:02

SÜHA GÜR - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakipleri Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde lider durumda bulunan Sarıyer, camia olarak şampiyonluğa inanıyor.Ligde yarın oynayacakları Yılport Samsunspor maçı öncesinde teknik direktör Serdar Bozkurt ile futbolculardan Serkan Balcı, Yaser Yıldız ve Özgür Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Samsunspor maçına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve ligin en önemli maçlarından birini oynayacaklarını belirten teknik direktör Serdar Bozkurt, "Samsunspor, tecrübeli yönetim, teknik adam ve futbolculardan kurulu bir takım. Karşımızda bu maçları defalarca oynamış bir oyuncu grubu var. Önde olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. İki taraf için de kolay bir maç olmayacak ama seyircimizle bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Türk futbolunda teknik direktörler açısından yönetim desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:"Yönetim desteğini hisseden teknik direktör, maçlara stresli çıkmıyor ve kendine güvenildiğini hissediyor. Bizde durum böyle. Bu şekilde olunca teknik direktör daha net ve doğru kararlar alabiliyor. Oyuncularım, tecrübeli, kariyerli, en önemlisi de karakterli. Bu, her şeyden daha önemli. Oyuncularımız takımı sahiplendi. Böyle olunca bize onları iyi çalıştırmak düşüyor. Mecburi saygı bir işe yaramıyor, birbirini sevmek gerekiyor. Biz sevgi ortamı oluşturduk, ondan dolayı iyi gidiyoruz. Sezon sonunda ligi lider bitirmek istiyoruz."Çok zor bir grupta lider durumda bulunduklarını hatırlatan genç teknik adam, tecrübeli oyunculara sahip olmanın avantajını yaşadıklarını dile getirdi.Tüm Sarıyer camiasının şampiyonluğa kenetlendiğini de ifade eden Bozkurt, hedefinin önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de bir takım çalıştırmak olduğunu sözlerine ekledi.Serkan Balcı: "Alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum"Sarıyer'in tecrübeli oyuncularından Serkan Balcı, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve birlik, beraberlik içerisinde başarının yakalandığını vurguladı.Yılport Samsunspor ile iyi bir maç oynayacaklarını aktaran Serkan, "Avantajlı durumda olan biziz. Bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bu sezon 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. Sezon başında bu inancımız vardı ama bu seviyede bu şekilde namağlup gitmemiz büyük avantaj. Sabırla ve inançla çalışarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.Özgür Çelik: "Önemli olan iyi takım olabilmek"Sarıyer'in tecrübeli savunma oyuncusu Özgür Çelik, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa oynayan birçok takım olduğunu söyledi.Samsunspor'u çok iyi analiz ettiklerini ve karşılaşmadan galip ayrılacaklarına inandıklarını ifade eden Özgür, "Bizim grubumuzda şampiyonluk hedefleyen 5-6 takım var. Kendilerine göre bir bütçe hazırlayıp, sezona iyi transferlerle başladılar. Biz de bu takımlardan biriyiz. Burada önemli olan çok iyi bütçelerle takımlar kurmak değil, iyi takım olabilmek. Biz de şu an için bunu başarıyoruz. Kendi oyunumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kariyerinde daha önce Galatasaray forması da giyen takımın bir diğer tecrübeli ismi Yaser Yıldız da şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.Samsunspor maçının çok zor geçeceğine değinen Yaser, "Takım içerisinde çok güzel bir hava yakaladık. İnşallah bunun sonucunu galip gelerek alacağız. Hem yönetimimiz hem de taraftarımız iyi destek veriyor. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Taraftarların da inancı tamTeknik direktör ve futbolcuların yanı sıra lacivert-beyazlı taraftarlar da takımın sezon sonunda şampiyon olacağına inanıyor.Taraftarlardan Gökhan Ali Müdüroğlu, Ahmet Efe, Sinan Yelken ve Erdem Balcı şampiyonluk inançlarını dile getirdi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gökhan Ali Müdüroğlu, takımının tüm maçlarına gittiğini bildirerek, camianın eski günlerine geri döneceğine inandığını aktardı.Ahmet Efe ise Sarıyer'in kendileri için bir tutku haline geldiğini ve bu sezonki takımın, son 15 senenin en iyi kadrosu olduğunu kaydetti.Sarıyer'in hiçbir maçını kaçırmadığını ve bu sene çok iyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Erdem Balcı da camianın şampiyonluğa kenetlendiğini belirtti.Sinan Yelken ise şampiyonluğun kendilerine yakışacağını dile getirerek, Sarıyer'in İstanbul'un 4. büyük takımı olduğunu savundu.