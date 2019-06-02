Tekrarlanan seçimde vefat eden eşinin yerine muhtarlığı kazanan Meltem Zengi'nin duygusal anları

Adıyaman
'ın Besni
ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçildikten sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın
Zengi'nin eşi Meltem Zengi, tekrarlanan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.
Aydın Zengi'nin vefatının ardından Besni İlçe Seçim Kurulu, Yeni Besni Mahallesi için seçimin yenilenmesine karar vermesinin ardından Meltem Zengi, mahallesinde girdiği seçimde 603 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.
Muhtarlık seçimine vatandaşların talebi üzerine aday olan Meltem Zengi ile birlikte toplamda 4 adayın yarıştığı seçim 6 sandıkta oy kullanmasıyla başladı.
Bin 524 seçmenden 906'sının oy kullandığı seçimde adaylardan Meltem Zengi 603, Veysel Özbay
170, İsmail Yıldız
98, Ramazan Borozan ise 15 oy alırken 20 oy da geçersiz sayıldı.
Yapılan seçimin ardından seçimi kazanan Meltem Zengi ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.
Meltem Zengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşimin vefatının ardından yeniden tekrarlanan seçimi almış olduk. Bu süreç içerisinde beni destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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