Teksan'ın Yurtiçi Satış Koordinatörü Tarık Ceyhan Oldu

Türkiye enerji sektörünün yenilikçi ve dinamik firmalarından Teksan yeni yıl öncesinde yönetim kadrosunu genişletiyor.
Kesintisiz enerji çözümleri sektöründe hızla büyüyen Teksan Jeneratör ailesine katılan yeni isim Tarık Ceyhan oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Tarık Ceyhan, Teksan Jeneratör Yurtiçi Satış Koordinatörlüğü görevine atandı.
Tarık Ceyhan, 1995 yılında Eres Boya Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi olarak başladığı kariyerine, Çukurova Holding'de devam etti. Son olarak Aksa Jeneratör Ankara Genel Müdürü olarak görev yapan Tarık Ceyhan, Teksan Jeneratör'ün yurtiçi satış operasyonlarının başına getirildi.
Türkiye,Ceyhan
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:45