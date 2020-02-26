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Teksan yerli jeneratör üretti

Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye'nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı.

26.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:17Teksan yerli jeneratör üretti
Teksan, 275-550 kVA güç aralığında 'nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı.

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye'nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı. İhracat potansiyeli de yüksek olduğu belirtilen ve Ford Otosan işbirliği ile üretilen Teksan Ford ECOTORQ serisi jeneratörler, Teksan fabrikasında üretildiği belirtildi.

Türkiye'de üretti, dünyaya ihraç edecek

Jeneratör serisi, tek adımda yüzde 110 yükte çalışabilme başarısını gösterirken, Türkiye'nin yanı sıra dünyaya ihraç edileceği kaydedildi. Seride ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18 jeneratör modeli yer alırken ilerleyen dönemde yeni modeller de eklenecek. - İSTANBUL

Kocaeli, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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