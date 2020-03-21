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Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı

ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.

21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:01
ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.
Dünyaya yayılan ölümcül Korona virüs kapsamında tedbirlerini artıran ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, market ve eczaneler dışında çoğu dükkanın kapatıldığını belirterek acil durumlar huzurevlerinin ziyaret edilmemesi gerektiğini açıkladı. Sosyal etkileşiminde azaltılması gerektiğini belirten vali 10'dan fazla kişinin biraraya gelmemesi gerektiğini aktardı. Derslere online devam edileceğini duyuran vali Abbott, insanların market, benzin istasyonu, bankalar ve parklara gitmesinin yasaklanmadığını belirtti. İmkanı olan çalışanların ise evden çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.
(İHA) Teksas’da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı

Kaynak: İHA

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Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

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