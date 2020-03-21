Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı - Haberler

- Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı

- Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.

21.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:22
- Teksas 'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı
TEKSAS - ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Korona virüs tedbirleri kapsamında bar, kafe, spor salonları vb. toplu alanların kapatıldığını ve eğitime ara verildiğini açıkladı.
Dünyaya yayılan ölümcül Korona virüs kapsamında tedbirlerini artıran ABD'nin Teksas Eyaleti Valisi Greg Abbott, market ve eczaneler dışında çoğu dükkanın kapatıldığını belirterek acil durumlar huzurevlerinin ziyaret edilmemesi gerektiğini açıkladı. Sosyal etkileşiminde azaltılması gerektiğini belirten vali 10'dan fazla kişinin biraraya gelmemesi gerektiğini aktardı. Derslere online devam edileceğini duyuran vali Abbott, insanların market, benzin istasyonu, bankalar ve parklara gitmesinin yasaklanmadığını belirtti. İmkanı olan çalışanların ise evden çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguladı. - Teksas’da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Teksas'da eğitime ara verildi, dükkanlar kapatıldı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü - Haber Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruldu - Haber Ankara Büyükşehir Belediyesi: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan... - Haber Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading