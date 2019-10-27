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- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölüTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

27.10.2019 15:10
- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Güncel

Kaynak: İHA


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