- Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi. Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan'daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA