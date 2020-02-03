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Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

NEW ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:40Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
NEW ABD'nin eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dallas'ın 107 kilometre kuzey doğusunda bulunan Commerce yerleşkesindeki Pride Rock öğrenci yurdundaki silahlı saldırıda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, gün boyu üniversitede derslerin iptal edildiği kaydedildi.
Polisin silahlı saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Teksas A&M Üniversitesinin, 12 binden fazla öğrencisi ile Teksas'ın en büyük 3. üniversitesi olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Kaynak: AA

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