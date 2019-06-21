21.06.2019 19:07
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Teksas'ı Aydınlatan Yıldırımın Hem Büyüleyici Hem de Korkutucu Yavaş Çekim Videosu

Teksas

Teksas eyalatindeki ağır yağmurlar sırasında çekilen bir şimşek çakmasının yavaş çekimdeki videosu muhteşem ve aynı derecede korkutucu.

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve iklim değişikleri sonrasında hava olayları da artık eskisinden çok daha şiddetli gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir şimşek çakma videosu da bunu kanıtlar nitelikte.



Videonun gösterdiği gibi doğa, aynı anda hem muhteşem derecede göz alıcı hem de oldukça korkutucu olabiliyor. Video, ağır yağmurların eyalette etkisini fazlaca gösterdiği 16 Haziran günü kaydedilmiş.

Yirmi saniyelik videoda görülen olay, gerçekte çok kısa sürede gerçekleştiği için yıldırımın gökyüzündeki dağılışını görmek gerçekten de büyüleyici.
Kaynak: WebTekno
Amerika Birleşik Devletleri , Teksas , Teknoloji

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