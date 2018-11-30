Teksas'ta Doğalgaz Alana Üste Para Ödeniyor

30 Kasım 2018 Cuma 16:43



30 Kasım 2018 Cuma 16:43

- ABD'nin Teksas eyaletindeki Permian petrol havzasında petrol üretiminin artması üzerine yan ürün olarak elde edilen doğalgazı alanlara ödeme yapılıyor.RNB Enerji şirketinden Jason Ferguson doğalgaz ile ilgili haber ve veri sağlayan Ulusal Gaz Teşkilatı'nın (NGI) fiyatlandırma verilerine dayanarak hafta başında, Permian Petrol Havzasından doğalgaz satın almaları için alıcıya para ödendiğini söyledi. Ferguson şöyle konuştu: "Bunun tek seferlik bir olay olduğunu söylemek isterdik. Fakat işin aslı bu değil. Permian petrol sahası, yan ürün olan doğalgaz ile doldu taştı ve 2019 sonunda yeni bir boru hattı bitirilene kadar problem devam edecek"Aşırı üretim nedeniyle normalde bölgede 2.16 dolar olan doğalgaz fiyatı son günlerde 25 cent'lere kadar düştü. Bazı durumlarda ise doğalgaz almayı kabul edenlere MMBtu başına 25 cent ödeme yapıldı.Habere göre Permian sahasındaki petrol fazlalığı doğalgaz fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Havzadaki üretim fazlalığı nedeniyle sondaj çalışmaları sırasında yan ürün olarak çıkan doğalgaz çeşitli yöntemlerle yok edildi. Ancak bu da çevre kirliliği oluşturdu. Wilderness Society and Taxpayers for Common Sense kuruluşuna göre, 2009 – 2015 yılları arasında sondaj makinaları kamusal alanlara 462 milyar metreküp doğalgaz atığı bıraktı. - Yağcı