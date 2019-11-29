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Teksas'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliye

Teksas'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliyeABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında meydana gelen büyük patlamanın etkileri devam ederken, yetkililer zorunlu tahliye emri yayınladı.

29.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:43
'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliye
ABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında meydana gelen büyük patlamanın etkileri devam ederken, yetkililer zorunlu tahliye emri yayınladı. Bölgedeki 50 binden fazla kişinin evlerini tahliye etmesi bekleniyor.
ABD'de Şükran Günü kutlamalarına hazırlanırken Port Neches ilçesinde Teksas Jefferson Beldesi polisi zorunlu tahliye emri yayınladı. 50 binden fazla kişinin evilerni tahliye etmesi beklenirken, patlamadan dolayı yangının devam ettiği ve petrokimya fabrikasından havaya siyah dumanların yayıldığı gözlemlendi. Polis tarafından yayınlanan tahliye kararında, fabrikanın yaklaşık 6 km etki alanında bulunan tüm binaların boşaltılmasını emredildi. Polis, tahliye emrinin 10 gün süreyle geçerli olduğunu ve ilk patlamadan sonra fabrikada başka patlamalarında meydana geldiğini bu sebeple tahliye kararı aldıklarını basına açıkladı. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.
Teksas'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliye

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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