Teksas'ta protestolar nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD'nin Teksas eyaletinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Teksas'ta protestolar nedeniyle OHAL ilan edildi
31.05.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:22
ABD'nin Teksas eyaletinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından çıkan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Teksas'ta protestolar sırasında şiddetin ve yağmanın artması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada protestolar sebebi ile tüm eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Vali, "Tüm Teksaslılar ve Amerikalılar protesto hakkına sahiptir. Ancak başkalarına karşı şiddet uygulanması ve mülke zarar verilmesi kabul edilemez. Eyalette yapılan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştür. Kamu güvenliği korumamız ve mülke verilen zararları önlemeliyiz. Bu yüzden federal ajanlara Teksas Barış Gücü olarak hizmet etmelerine ve insanların güvenliğini sağlamaları için yetki veriyorum. Barışçıl bir şekilde eylem yapanlar seslerini duyurmaya devam edebilir" dedi. - TEKSAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa, Haber

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