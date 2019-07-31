Haberler» Güncel» Haber

Teksas'ta rafine yangını

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

31.07.2019 20:40
Teksas'ta rafine yangını
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.
Teksas eyaletinin Baytownyton şehrinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan ExxonMobile yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra Endüstriyel Temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti. Öte yandan halka 'sığınaklara gidin' çağrısında bulunuldu.
(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Exxon Mobil, Teksas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31   Mustafa Sandal Harbiye'de konser verdi
23:30   Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
23:30   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:26   DHA YURT - Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu - 2 (EK BİLGİLERLE)
23:25   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:25   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
23:25   Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak