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Teksas'ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:10Teksas'ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'nin eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bu kez de bir üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Saldırının yaşandığı A&M Ticaret Üniversitesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Üniversite öğrencileri, personeli ve öğretim görevlilerinden fakültenin sığınma yerlerine saklanmaları ve oldukları yerde kalmaları istendi.

Kampüse güvenliğin sağlanması için polis memurları yerleştirilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada tüm derslerin günün geri kalanında iptal edildiği duyuruldu. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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