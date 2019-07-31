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Teksas'taki yangında 6 kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

31.07.2019 21:27 Teksas'taki yangında 6 kişi yaralandı
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Texas eyaletinin Baytown şehrinde çıkan rafineri yangınında 6 kişinin yaralandığı aktarılırken yetkililerin vatandaşlara güvenli yerlere gitmeleri yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi. Baytown Belediyesinden yapılan açıklamada, bu çağrının ExxonMobile tarafından önlem amacı ile önerildiği belirtildi. Baytown Oefins Fabrikasında gerçekleşen patlamalar çevreden hissedilirken Halk Bilinçlendirme Acil Müdahale (CAER) yaptığı açıklamada, "Yangını söndürmeye çalışıyorlar, önlem olarak bizim endüstriyel Hijyen personelimiz fabrika çevresinde ve yaşanılan bölgelerde hava kalitesini takip ediyor" denildi.

Harris County Acil Durum ofisinden de durumun takip edildiği bilgisi verildi. Yangın henüz kontrol altına alınamamışken çıkan dumanlar kilometre öteden görülebiliyor.

Çıkan yangında ölü olmadığı belirtilirken yangının sebebi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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