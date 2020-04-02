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Tekstil artığı toplayarak başladığı sektörde ihracatçı oldu

Denizli'de yıllarca fabrikaların tekstil artığını toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 54 yaşındaki Erdoğan Kızıl, işlerini büyütüp kurduğu havlu ve bornoz fabrikasında ürettiği ürünleri 25 ülkeye gönderiyor.

02.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:33
Denizli 'de yıllarca fabrikaların tekstil artığını toplayarak ailesinin geçimini sağlayan 54 yaşındaki Erdoğan Kızıl, işlerini büyütüp kurduğu havlu ve bornoz fabrikasında ürettiği ürünleri 25 ülkeye gönderiyor.
Çal ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde dünyaya gelen Erdoğan Kızıl, ailevi sebeplerle 1980 yılında ortaokul eğitimini yarıda bırakarak kaynakçı çırağı olarak iş hayatına atılmak zorunda kaldı.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle istediği iş yerini açamayan Kızıl, 1988 yılında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli sektörlerde kaynak işleri yaparak para biriktirdi.
Yavru vatandan Türkiye'ye 8 yıl sonra dönen Kızıl, hem kaynak işini devam ettirmek hem de ek iş yapmak düşüncesiyle bir tanıdığının vasıtasıyla tekstil sektörüne girmeye karar verip, fabrikaların artığını değerlendirmeye başladı.
3. Sanayi Bölgesi'nde 37 metrekarelik bir dükkan kiralayıp 2 tekstil artığı tarama makinesiyle 2004 yılına kadar burada işlerini yürüten Kızıl, ilk ihracatını yaptıktan sonra fabrika kurmaya karar verdi.
60 kişiyi istihdam ediyor
2012 yılında Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde 6 bin 500'ü kapalı toplam 10 bin metrekarelik alanda havlu ve bornoz fabrikası kurup 60 kişiyi istihdam eden Kızıl, Avrupa başta olmak üzere 25 ülkeye 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.
Kızıl, AA muhabirine, ortaokul yıllarında Denizli'de kaynakçılık mesleğini öğrendiğini, daha sonra tekstile yönelmeye karar verdiğini anlattı.
Tekstil artığı değerlendirmede her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Kızıl, şöyle konuştu:
"Üstübüleri paketleme yaparak satıyordum. Bu işte ilerlememiz gerektiğini anladık. Türk Patent ve Marka Kurumunun 2004 yılında 'Akıllı üret tescille kazan' sloganıyla yola koyulduk. Cumhurbaşkanımız o dönemde başbakanken 'işine yatırım yapan kazanacak' demişti. Biz de bu tavsiyelerle önce küçük bir dükkandan çok şükür şimdi buralara geldik."
Kurdukları aile şirketiyle kendi markasıyla havlu ve bornoz ürettiklerini ve günden güne büyüdüklerini belirten Kızıl, fabrikada aile fertleriyle çalıştığını, ürünleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına sattıklarını kaydetti. Tekstil artığı toplayarak başladığı sektörde ihracatçı oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel

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Tekstil artığı toplayarak başladığı sektörde ihracatçı oldu
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