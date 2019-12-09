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Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Kağıthane'de 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı.

09.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:05Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
'de 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı. Çatı kısa sürede alevler içerisinde kalırken, çatıdan düşen parçalar vatandaşlara panik yaşattı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak'ta 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, atölyedeki kumaş parçalarının tutuşmasıyla çatıya sıçradı. Çatı kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Yangında patlamalar meydana gelirken, çatıdan düşen parçalar bina çevresindeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın çıktığı esnada tekstil atölyesinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyen İsmail Aydın, "Yangını görür görmez yangın tüpü alarak yangına müdahale ettim. İki tane yangın tüpü boşaltarak yangının yayılmasını önledim" dedi.
(İHA)

Kağıthane, Güncel

Kaynak: İHA

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