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Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu

Tekstil atölyesindeki yangın korkuttuİSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

16.08.2019 16:56
Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
İSTANBUL - Ümraniye'de 4 katlı binanın dördüncü katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangında merdivenle dışarıdan müdahale ederken, içeride kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönüldü.
Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Koç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın dördüncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdivenle dışarıdan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönüldü, çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Sokakta esnaflık yapan vatandaşlar, binada kimsenin olmadığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi.
Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu

Ümraniye, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

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