Tekstil devi Yeşim de üretime geçici bir süre ara veriyor

Yeşim Tekstil, koronavirüs salgınıyla etkin mücadele etmek, çalışanlarla ailelerinin ve tüm paydaşların sağlığını korumak ve devletin hayata geçirdiği önlemleri desteklemek adına üretim ve faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com